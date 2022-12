Varios persona a bay scucha lectura riba Pan Africanismo

The content originally appeared on: News Americas Now

ORANJESTAD (AAN): Varios persona a acudi na e anochi di lectura ofreci door di Fundacion BEULAH, cu a ser teni tanto Diasabra como Diadomingo den Auditorio di John Wesley College na San Nicolas.

Fundacion BEULAH a logra di trece Dr. Umar Johnson, PhD cu ta bin di Philadelphia pa haci esaki. E ta un Doctor Sicologo Clinico, kende ta viaha rond mundo pa papia di Pan Africanismo, y tambe papia di mal diagnostico di muchanan den enseñanza, specialmente ora e studiante ta wordo diagnostica cu nan tin di bay haya educacion special, of cu e tin ADHD. Di e dos

topiconan ey e lo bay papia.

Fundacion BEULAH a logra haya tambe Denicio Brison di St. Maarten bin papia di decolonizacion den Caribe Hulandes, y con esaki a socede den ultimo 7 decada.

Mireille Sint Jago di Fundacion BEULAH tambe a duna un lectura, y a elabora riba prehuicionan racial den cuido di salud, y esaki ta algo cu e lo elabora riba dje como cu e mes a pasa aden.

Ta diferente estudio a wordo haci tanto aki den Caribe Hulandes como tambe na Hulanda, unda a bin realiza cu tin un over-representacion di studiantenan masculino cu ta cay for di enseñanza como ‘drop-outs’, y cu tin hopi cu ta wordo diagnostica cu nan tin di wordo pusha pa bay ricibi ‘educacion special’, siendo cu ora nan bira grandi ta bin realiza cu nan ta studia, traha, y funciona mescos cu tur otro. Pues nan no mester a bay pa educacion special, sino djis mester a haya un tiki mas tempo pa e catch up cu desaroyo.

E problema ta, riba cual Dr. Umar Johnson lo elabora riba dje pasobra riba esey el a basa su PhD, e ta cay puro y simple riba ‘lesamento’. Y na Aruba tin problema adicional cu e idioma di educacion no ta e idioma cu tur hende ta lesa na cas.

Resultado di Censo 2020 na Aruba a demostra tambe, cu 92% di hendenan na cas ta djis comunica cu Papiamento. Aki tambe tin diferente punto cu ta bay analisa y ta cuadra cu e puntonan cu Dr. Umar Johnson lo elabora riba dje.

Decendientenan di Africa: Un parti importante ta pa concientiza comunidad riba e decendiente di Africa, y awor tambe e topico di sclavitud ta uno popular e aña aki, specialmente cu Hulanda kier bay ofrece pordon pa e epoca aya, ta loke lo wordo poni den spotlight tambe.

E lecturanan aki en principio ta habri pa tur hende, y principalmente nan lo kier mira hopi mayor, politico, y tur hende interesa den nan decendencia Africano pa haya sa kico ta Pan-Africanismo pa haya sa con esey ta yuda pa tur hende por traha hunto, y asina hisa e calidad di bida na Aruba mes. Tur esey ta loke Fundacion BEULAH ta boga pe tambe.

