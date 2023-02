Teddy Riner : “L’essentiel est d’avoir la plus belle des médailles “

The content originally appeared on: News Americas Now

Ce dimanche, pour le retour du double champion

olympique (Rio 2106 et Tokyo 2020), le Guadeloupéen Teddy Riner à

l’Accord Aréna après trois ans d’absence, le public a répondu

présent. C’est aussi un bon coup comptable pour Stéphane Nomis le

président de la fédération française de judo et des sports

associés. « Pour la première fois sur le Tournoi de Paris, on

est à l’équilibre. On ne perd pas d’argent. C’est une nouveauté

pour nous. Je suis hyper content ».

L’exploit de Teddy Riner lui permet d’égaliser le

nombre de victoires de Lucie Decosse (7). « C’est un plaisir

d’égaler ce record. Ce n’est pas mon premier objectif. Il est

toujours bien de laisser une trace sur le plus beau tournoi du

monde, à la maison et devant les supporters. C’est cool et je suis

content », a affirmé Teddy Riner.

Il a montré qu’il a le niveau et continue sa

préparation. Il confirme l’attente forte de la fédération et du

public français de le voir revenir à son meilleur niveau avant les

jeux. « Ça nous dérange qu’il ne plante pas Ota en finale.

Alors qu’il a les moyens d’aller beaucoup plus…

