, selon Ginette Ch?rubin du BSA

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>, a expliqu? Ginette Ch?rubin du BSA sur Magik ce dimanche 4 d?cembre en appelant <> Le dialogue est permanent au sein de Montana. Mais, parfois les interlocuteurs changent, a dit Mme Ch?rubin qui souligne que Montana discute notamment avec les Ha?tiens de l’ext?rieur tenant compte de la demande <> formul?e par le premier ministre Ariel Henry. <>, a d?taill? Mme Ch?rubin avant de pr?ciser une nouvelle fois qu’ Ha?ti doit avoir le leadership. >> <>, a-t-elle ?clairci, soulignant que la plus grande mobilisation de Montana se fait ? l’interne. << Nous sommes oblig?es par rapport aux nouvelles donn?es d’actualiser nos positions et ?ventuellement de r?viser nos strat?gies et nos lignes tactiques. <>, a-t-elle list?, rappelant que Montana reste ouvert au dialogue et veut grossir ses rangs pour constituer une force de soci?t? qui doit dire son mot au Core Group, convaincre l’international de l?cher le premier ministre Ariel Henry.

R?agir ? cet article

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

NewsAmericasNow.com