“Sauvez Gaëlle” : l’escape game qui sensibilise à la gestion des déchets

Par Marie VANDEWOESTYNE

Le jeu « Sauvez Gaëlle » sur internet, sensibilise au tri et au réemploi. • C.E.

Cap Excellence et Trizzy présentent le jeu “Sauvez Gaëlle” du 1er février au 5 mars 2023. Un escape game pour sensibiliser sur la gestion des déchets et le réemploi. Ce jeu est gratuit et ouvert à tous.

Afin de faire connaître le chatbot Gaëlle et de

sensibiliser aux enjeux de la réduction des déchets, la communauté

d’agglomération centre a associé le physique au digital en

proposant à ses habitants d’utiliser l’assistante virtuelle Gaëlle

pour jouer à un escape game zéro-déchet. Ce jeu gratuit et grand

public se déroulera pendant un mois. De nombreux lots sont à

gagner, dont un ordinateur portable, un smartphone ou encore une

tablette dernière génération. Comment jouer ? Le jeu se déroule sur le site internet de Cap

Excellence et débute le 1er février pour se terminer le5

mars. L’objectif ? Sauver Gaëlle, l’ambassadrice déchets de Cap

Excellence,…

