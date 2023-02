Retraite de carême : des centaines de fidèles attendus au Millénium au Morne-Rouge

Depuis une dizaine d’années, les temps d’évangélisation proposés par le district Nord permet aux fidèles de vivre pleinement leur foi durant la période de carnaval. Intitulée « retraite de carême », cette manifestation vise à donner à chacun toutes les « armes » spirituelles pour entrer en carême, une période de jeûne et de pénitence qui débute le mercredi des Cendres et durera 40 jours jusqu’à Pâques.

Après les annulations des deux derniers rassemblements, dues à la crise sanitaire, cette nouvelle retraite devrait susciter un regain d’engouement. Le thème abordé pour ces trois jours de rencontre est : « À qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » (Jean 6,68). L’évangélisation se déroulera au Millénium, chaque jour, de 9 heures à 18 heures. Les journées s’articuleront autour de la prière, du chapelet, de l’enseignement, la louange, la messe, des prières d’intercessions, et ministères. De nombreux intervenants seront présents. Parmi eux : Monseigneur David Macaire, les pères Houévoyéha, Sebre, Bokombé, Coulibaly.

L’organisation souhaite toucher toutes les tranches d’âge et permettre aux parents de vivre pleinement cette session. Une garderie est prévue pour les enfants de 4 à 10 ans où ils pourront participer à des activités adaptées à leur âge.

Ce moment sera pour eux un éveil à la foi. Pour les ados de 11 ans et plus, un club de jeunes est prévu avec des jeux, des films, des enseignements adaptés, des ateliers de créations (danse, sketch..).

Père Arnaud Houévoyéha, curé de la paroisse de Saint-Pierre

« Cette année encore, nous serons au Millénium du Morne-Rouge. C’est un espace qui peut accueillir des centaines de personnes, mais il est plus prudent de réserver au plus tôt pour permettre une meilleure organisation et l’accueil de tout le monde. Adultes, jeunes et moins jeunes ont toute leur place dans cette évangélisation de carême. »