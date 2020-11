The Uni­ver­si­ty of Trinidad and To­ba­go’s (UTT) ap­proval of al­most half-bil­lion dol­lars in vari­a­tions for the Tamana In­Tech Park Cam­pus in 2013 is “com­plete­ly un­ac­cept­able” and out­side the norm of the con­struc­tion in­dus­try, says Derek Out­ridge, a project man­age­ment con­sul­tant.