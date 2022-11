Que faire en cas de mutinerie à la maison d’arrêt de Basse-Terre ?

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Par Yvor J. LAPINARD

[email protected]

Une maison d’arrêt est un lieu sensible et on se doit de s’entraîner à la survenue d’un accident ou d’un incident au sein de l’établissement. • (PHOTOS YJL).

Le centre pénitentiaire est un site sensible qui nécessite une coordination parfaitement maitrisée en cas d’incident. Un exercice simple dans les conditions réelles aura permis, hier à Basse-Terre, de vérifier les procédures.

Hier, mardi 29 novembre. Il est 10 heures, un

surveillant de la maison d’arrêt de Basse-Terre constate, dans la

cour, un début de bagarre entre des détenus de l’établissement.

L’incident prend vite des proportions inattendues. L’alarme police

est déclenchée et le procureur de la République averti. Très

rapidement, une cinquantaine de personnels est mobilisée aux abords

de l’établissement. Ce sont des membres du centre pénitentiaire, de

la police, de la gendarmerie, du Samu, du SDIS, des services de

justice et de l’État, la mairie de Basse-Terre… Le plan de protection et d’intervention est

déclenché. Le préfet de Région active le centre opérationnel

départemental (COD). Il demande aux Basse-Terriens de ne pas

s’approcher des lieux afin de faciliter l’action des forces de

l’ordre. L’environnement de la maison d’arrêt est sécurisé et la

cir

NewsAmericasNow.com