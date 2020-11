The Gov­ern­ment is be­ing asked to al­low Pa­tri­ot­ic En­er­gies and Tech­nolo­gies Lim­it­ed’s pro­pos­al to be in­de­pen­dent­ly eval­u­at­ed again be­fore con­sid­er­ing oth­er op­tions for the sale of Petrotrin’s Pointe-a-Pierre re­fin­ery.