« On veut obtenir le maintien rapidement »

Maurice Narcisse, entraîneur du CS Case-Pilote (Régional 1)

Propos recueillis par S.G.

Avec Maurice Narcisse, le CS Case-Pilote a flirté avec une qualification pour les play-offs, jusqu’à la dernière journée. • MM.

Outsider, au même titre que l’US Diamantinoise, dans le sillage du Golden Lion et de l’Aiglon, le CS Case-Pilote rate d’un point la qualification pour les play-offs. Néanmoins, l’équipe entraînée par Maurice Narcisse possède un bon matelas en termes de points, qui lui permettra de démarrer sereinement la poule basse, dans l’optique du maintien.

Vous ratez la qualification pour les

play-offs, d’un point, avec des regrets sûrement ?

Un point c’est frustrant (rires). Je pense

qu’avec un peu plus de sérieux sur certains matchs on se

qualifiait. On a fait preuve de dilettante et on a manqué de

rigueur défensive. Par exemple le match du Good Luck où à 5 minutes

de la fin on menait 3-2, on aurait dû gérer différemment et ne pas

concéder le match nul. Avec ces deux points supplémentaires on

était qualifié, au Diamant sur un penalty litigieux en fin de match

on concède aussi le match nul. On termine le championnat sur les

deux plus grosses écuries du groupe, Golden Lion et

Aiglon….