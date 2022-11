Marie et Jacques, la mécanique itinérante

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Jenes Nou

Wendy Noel

[email protected]

coralie industrie • WENDY NOEL

En juin dernier, Marie et Jacques Coralie lancent leur entreprise de mécanique automobile à domicile, Coralie Industrie. Un projet de couple dans lequel ces Gros-Mornais de 25 et 27 ans s’épanouissent pleinement après des études en lettres d’un côté et une expérience en restauration de l’autre.

Un genou à terre, Jacques s’affaire sur le train

avant de la voiture de son client. Son smartphone en main, son

épouse Marie filme l’intervention. Une vidéo qui finira plus tard

sur leurs réseaux sociaux. « On a de bons retours à ce

niveau », tient à souligner la seconde. Le nombre d’abonnés à

leur compte TikTok (près de 700) en témoigne d’ailleurs. C’est lors d’une intervention chez un particulier

au François pour « un changement d’amortisseur avec rotules de

direction et biellettes de suspension » que nous rencontrons

le jeune couple. En juin dernier, ils ont lancé Coralie Industrie,

une entreprise de mécanique automobile à domicile. « On fait

tout ce qui est entretien, train avant, freinage, embrayage, on ne

touche juste pas au moteur », détaillent ceux qui, il y a

quelques années, n’auraient jamais imaginé arriver là où ils en

sont aujourd’hui. De la restauration à la mécanique Pour Marie déjà. Enfant, elle s’imagine davantage

enseignante. Ou dans tout ce qui touche à la gestion, pr

NewsAmericasNow.com