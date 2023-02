Les personnes en situation de handicap ont des droits

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Par Kristelle APATOUT

k.*******@ag******.fr

Cyril Roule, secrétaire adjoint de la cohésion sociale à la préfecture. • KA

Samedi 11 février, les services de la préfecture, de l’Agence régionale de santé, du conseil départemental et autres ont organisé une demi-journée dédiée au handicap au World trade center à Jarry. Il s’agissait, en ce jour anniversaire de la loi du 11 février 2005 de promouvoir l’accès aux droits pour tous, de sensibiliser le citoyen et de faire connaitre les acteurs et les services existants.

De nombreux organismes et associations œuvrant

pour l’inclusion des personnes handicapées et leur mieux être dans

la société ont, samedi dernier, tenu salon au World trade center, à

Jarry. Ce rendez-vous a été organisé par la préfecture, l’agence

régionale de santé et le Département pour célébrer l’anniversaire

de la loi du 11 février 2005. Elle pose le principe que

« toute personne handicapée a droit à la solidarité de

l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit l’accès

aux droits fondamentaux reconnus de tous les citoyens ainsi que le

plein exercice de sa citoyenneté ». Elle formalise la

nécessaire compensation du handicap qui permet de prendre en compte

l’ensemble des surcoûts induits par le handicap ; et l’obligation

d’accessibilité de l’ensemble de la chaîne des déplacements. Cyril

Roule, secrétaire général adjoint en charge de la cohésion sociale

à la préfecture,…

NewsAmericasNow.com