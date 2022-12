Les fêtes de Noël se préparent avec l’inflation en toile de fond

The content originally appeared on: News Americas Now

À l’approche des fêtes de fin d’année, les Guadeloupéens font leurs préparatifs selon leur budget, sous l’influence de l’inflation qui sévit depuis plusieurs mois.

Avec la hausse des prix généralisée qui sévit

depuis plusieurs mois, les ménages guadeloupéens se sont retrouvés

contraints d’adapter leur budget quant aux préparatifs des fêtes de

Noël cette année. Cela s’est forcément constaté dans des magasins

spécialisés dans la décoration d’intérieur et les jeux et

jouets.

Des décorations de Noël répondant au budget

des ménages

Certains clients fréquentant le magasin Gifi de

Dothémare, aux Abymes, ont des avis partagés concernant l’achat des

décorations pour leurs maisons et du sapin. Mathilde Dujardin et sa

fille Véronique Schell, résidentes du Moule, n’envisagent pas

vraiment d’en acheter cette année, « parce que c’est très

cher », avouent-elles. Les deux femmes estiment leur budget

moyen différemment : « On va mettre 100 euros » pour la

fille, tandis que la mère estime que « 30 euros ça

suffit ». Mais elles comptent néanmoins se faire plaisir,

puisqu’elles désirent acheter « des guirlandes, surtout pour

illuminer l’extérieur de leur maison ». De son côté, Rodrigue

Valmar, âgé de 62 ans, s’est rendu dans le magasin avec sa femme

pour acheter de quoi embellir leur domicile pour les fêtes de fin

d’année. Mais avec l’inflation qui influence

« forcément » son budget, il avoue que « de toute

façon, on vise le prix le plus bas ». Il estime leur budget

moyen entre « une quarantaine et une cinquantaine

d’euros ». Concernant les articles que lui et sa conjointe

comptent acheter ce sont « des boules, des guirlandes, des

pendentifs, je pense que c’est le gros »,

avoue-t-il.

Les jeux et jouets également

Le secteur des jeux et jouets n’est pas épargné

par l’inflation. Cela se ressent sur le moral des clients des

magasins JouéClub de Dothémare et de Destreland (Baie-Mahault). Ils

comptent toutefois acheter des cadeaux pour Noël, la fête familiale

par excellence. Pour Laurence, jeune femme de 36 ans, « cela

ne va pas m’empêcher d’ac