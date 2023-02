Les coureurs ont répondu à l’appel

The content originally appeared on: News Americas Now

Athlétisme. 8 km Pierre-Petit – 1ère édition

Les anciens du Club Péléen au départ de la course,

arborant un tee-shirt à l’effigie de Pierre Petit. • D.R

La 1ère édition des 8 km Pierre-Petit s’est déroulée, samedi, au Morne-Rouge. Rendant hommage à l’ancien député maire de la commune, un an après sa disparition, la course a été remportée par Roland Labarde chez les hommes tandis que Louisiane Romer (La Digue) s’est imposée chez les femmes. 54 coureurs étaient présents.

Organisé par la maire du Morne-Rouge, en

collaboration avec l’Ufolep et la participation d’anciens athlètes

de la course du souvenir, le 8 km en hommage à Pierre Petit a vu

près d’une cinquantaine de coureurs participer à cette première

édition. ” Nous tenions à organiser cet évènement car Pierre Petit

était un amoureux de la course à pied et en particulier de la

course du souvenir “, explique madame la maire, Jenny Dulys-Petit.

” Son seul regret était de n’y avoir jamais participé.”

Le départ a été effectué au quartier Chamflore, au

Morne-Rouge, lieu de naissance de Pierre Petit, l’arrivée s’est,

quant à elle, déroulée devant le…