Les Bleus calent cruellement malgr? un mental en b?ton

Les Bleus ont ?t? secou?s par des accrocs sportifs, des doutes tactiques et un encha?nement vertigineux de blessures avant le Mondial-2022. Ils ont surmont? tous les obstacles mais ont fini par chuter en finale aux tirs au but, malgr? un sursaut h?ro?que contre l’Argentine. Certitudes envol?es La f?brilit? remonte ? plusieurs mois: en juin 2022, les Fran?ais restent sur une s?rie de sept victoires de suite lorsqu’ils abordent leur dernier stage de la saison 2021-2022. Mais soudain tout s’enraye, les blessures s’encha?nent et ils finissent l’exercice sur deux matches nuls et deux d?faites. En septembre, les p?pins physiques sont encore nombreux et une ?quipe rajeunie se d?lite 2-0 au Danemark, conduisant le s?lectionneur Didier Deschamps ? abandonner son syst?me ? trois d?fenseurs centraux en vue de sa liste pour le Mondial. Priv? de Paul Pogba et N’Golo Kant?, “DD” prend le risque d’appeler des joueurs diminu?s physiquement comme Karim Benzema, Rapha?l Varane et Presnel Kimpembe. Finalement, ce dernier renonce et est remplac? par le bizut Axel Disasi au premier jour du rassemblement. Par pr?caution, un 26e joueur est convoqu?: Marcus Thuram. Ce renfort s’av?re judicieux en attaque apr?s le forfait de Christopher Nkunku, bless? ? Clairefontaine (et remplac? par Randal Kolo Muani), et surtout celui du Ballon d’Or Karim Benzema, touch? ? une cuisse ? Doha, un immense coup dur pour les Bleus. R?action et solidit? La poisse se poursuit d?s le premier match contre l’Australie (4-1): Lucas Hernandez se blesse gravement ? un genou apr?s neuf minutes, les Socceroos marquent dans la foul?e et le d?fenseur champion du monde quitte le tournoi, remplac? dans l’?quipe-type par son fr?re Theo. Les tauliers assurent l’essentiel: Olivier Giroud, propuls? ? la pointe de l’attaque en l’absence de Benzema, marque un doubl? pour ?galer le record de buts de Thierry Henry (51), Adrien Rabiot brille aux c?t?s d’Antoine Griezmann, reconverti en milieu relayeur et ?galement ?tincelant. Kylian Mbapp? r?alise un d?part canon avec notamment deux buts contre le Danemark (2-1), un match o? le vice-capitaine Rapha?l Varane rejoue, un mois apr?s sa blessure ? une cuisse. Un de chute, deux couperets ?vit?s En pr?vision du long parcours esp?r?, Deschamps profite de la qualification d?j? acquise pour faire jouer ses rempla?ants au troisi?me match. Wahbi Khazri et la Tunisie l’emportent 1-0 malgr? l’?galisation d’Antoine Griezmann, annul?e par recours ? l’arbitrage vid?o apr?s le coup de sifflet final. Qu’importe, le s?lectionneur a oxyg?n? son groupe avec du temps de jeu pour les “coiffeurs” et du repos pour ses cadres. Les Bleus ?liminent la Pologne de Robert Lewandowski sans peine (3-1) en huiti?mes puis affrontent en quarts l’Angleterre de Harry Kane. Serr?, tendu et ind?cis, le sommet contre les vice-champions d’Europe en titre est gagn? 2-1 sur une t?te de Giroud, qui d?passe Henry au panth?on des buteurs fran?ais. Le penalty de l’?galisation envoy? dans les nuages par Kane en fin de match repr?sente le parfait symbole de la bataille psychologique gagn?e par la bande ? Deschamps. Coup de froid Les feux sont au vert avant d’affronter le Maroc, demi-finaliste surprise et premi?re ?quipe d’Afrique parvenue ? ce niveau. Mais un virus s’invite chez les Bleus, avec pour premiers contamin?s Dayot Upamecano puis Adrien Rabiot. Face aux Lions de l’Atlas (2-0), le premier est remplac? par Ibrahima Konat? dans le onze de d?part et le second reste ? l’h?tel, forfait et ? l’isolement. Kingsley Coman, le joker d’attaque, reste sur le banc apr?s avoir “ressenti aussi un peu de f?brilit?”, selon le s?lectionneur. Varane et Konat? seront aussi touch?s. Les Fran?ais, secou?s par le Maroc et sa mar?e de supporters, font la diff?rence en tout d?but de match par Theo Hernandez (5e) et dans le dernier quart d’heure apr?s un festival de Mbapp? bien exploit? par Kolo Muani (79e), d?cisif quarante-quatre secondes apr?s son entr?e en jeu. Cruelle finale Domin?e 2-0 ? la pause, la France r?alise un incroyable comeback pour rattraper l’Argentine ? 2-2 gr?ce ? un doubl? de Kylian Mbapp?. Lionel Messi remet l’Albiceleste devant dans une fin de match irrespirable. Mais Mbapp?, encore lui, trouve une nouvelle fois les ressources pour ?galiser ? la 118e minute sur penalty. Le prodige fran?ais a les nerfs solides au moment d’exp?dier le premier tir au but tricolore dans les filets d’Emiliano Martinez. Mais “Dibu” stoppe la tentative de Kingsley Coman et celle d’Aur?lien Tchouam?ni s’envole en dehors du cadre. Le dernier obstacle ?tait celui de trop. Antoine MAIGNAN et J?r?my TALBOT

