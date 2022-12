Le Nouvelliste : Jean Phar?s J?r?me et Val?ry Daudier prennent en charge le Secr?tariat de r?daction

The content originally appeared on: News Americas Now

Les journalistes Jean Phar?s J?r?me et Val?ry Daudier prennent en charge officiellement le secr?tariat de r?daction du quotidien Le Nouvelliste ce 3 d?cembre 2022, plus d’un mois apr?s la d?mission de Lemoine Bonneau et de leur promotion comme secr?taires de r?daction par la direction du journal.

Max Chauvet, directeur du Nouvelliste, place ces nominations dans le cadre de la modernisation continue de l’offre d’information du journal qui fait face ? de nouveaux d?fis.

Pour le r?dacteur en chef du Nouvelliste, ces promotions s’inscrivent dans le cadre normal de la vie d’une institution o? le travail est r?compens?. <>, estime Frantz Duval.

Phar?s J?r?me, 43 ans, a int?gr? Le Nouvelliste en 2006 suite ? un stage acad?mique r?alis? dans le cadre de ses ?tudes en communication sociale ? la Facult? des Sciences humaines de l’Universit? d’?tat d’Ha?ti. Ses aptitudes avaient conduit la direction du Nouvelliste ? le retenir.

Au contact des a?n?s, notamment Claude Gilles, il a peaufin? sa plume. En compagnie de ce dernier, il a couvert les activit?s au Parlement pendant plusieurs ann?es. Sa rencontre avec le journaliste qu?b?cois Andr? Lachance a ?t? tr?s b?n?fique pour sa carri?re. Cette collaboration a ouvert les colonnes de plusieurs journaux ?trangers ? Phar?s J?r?me.

A c?t? des sujets politiques, Phar?s J?r?me a couvert les sujets sociaux, l’environnement, les droits humains, la sant?… Sa capacit? ? ?crire sur de nombreux domaines est due ? son parcours acad?mique.

Licenci? en communication sociale, il est aussi d?tenteur d’une ma?trise en Population et D?veloppement de la facult? des Sciences humaines de l’UEH. Parall?lement, il a suivi de nombreuses formations en Ha?ti et ? l’?tranger. Il est aussi dipl?m? en journalisme de d?veloppement ? Indian Institute of Mass Communication en Inde.

Apr?s le s?isme du 12 janvier 2010, Phar?s J?r?me, sous la direction de la journaliste Kathie Klarreich, r?alise une s?rie de reportages et d’enqu?tes sur les conditions de vie dans les camps et sur la gestion de l’aide post-s?isme.

En 2012, il a ?t? promu Assistant Secr?taire de r?daction et ?ditorialiste du Nouvelliste.

Originaire des Roseaux, d?partement de la Grand’Anse, Phar?s J?r?me enseigne le journalisme ? la facult? des Sciences humaines de l’Universit? d’?tat d’Ha?ti, son alma mater.

Val?ry Daudier, 40 ans, a int?gr? Le Nouvelliste en 2008 comme stagiaire afin de boucler son cursus acad?mique ? la Facult? des Sciences humaines de l’Universit? d’?tat d’Ha?ti. Depuis, l’aventure continue.

Pour le journal, il a travaill? sur de nombreux sujets, notamment sur l’?ducation et les initiatives communautaires et a couvert des activit?s un peu partout ? travers le monde pour le compte du Nouvelliste. Il a aussi de nombreuses formations en Ha?ti et ? l’?tranger.

En 2014, Daudier est promu assistant-secr?taire de r?daction et ?ditorialiste du journal avant d’?tre nomm? le 27 octobre 2022 secr?taire de r?daction. Depuis 2014, il est un ?l?ment cl? de la r?daction autour de qui tourne l’alimentation du site Internet du journal et des pages Facebook et Twitter du journal.

Originaire de Camp-Perrin, dans le sud d’Ha?ti, Val?ry Daudier d?tient une licence en Communication sociale de la Facult? des Sciences humaines et y a fait des ?tudes en ma?trise en Population et D?veloppement. Auteur du livre “Une autre face d’Ha?ti”, Daudier enseigne depuis une dizaine d’ann?es l’?criture journalistique aux futurs journalistes ? Port-au-Prince.