Le long combat contre les sargasses reprend

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

Météo France a prévu une année record pour les sargasses et après des échouements réguliers et massifs sur la côte atlantique, les communes doivent (re)commencer le ramassage. Les opérations ont débuté au François. Les choses avancent lentement, et le combat reste long et difficile.

Sur la plage de Dostaly, à côté de l’école

maternelle qui doit fermer régulièrement lorsque les échouements de

sargasses rendent l’utilisation des lieux insupportable, le paysage

est bien triste. Une boue compacte de sargasses en décomposition

mêlée au sable et à la terre jonchent le sol et assombrit la mer.

Mais le plus triste, c’est la mangrove. « Elle est morte

! » se désolent les riverains, inquiets. Cette précieuse

mangrove qui nous nourrit, qui nous protège des cyclones, des

tsunamis et de la montée des océans, se meurt petit à petit. Sylvie

Bécrit, présidente de l’association du quartier Petite-France et

baie du Simon, se désole devant ce panorama. Elle répond toujours,

et poliment, aux sollicitations des médias car il faut continuer à

parler, à expliquer, à se battre. Mais ce matin, sa voix est lasse

: « Cela fait onze ans que ça dure », soupire-t-elle.

« Et quand on voit comment les palétuviers ont été attaqués,

on s’inquiète d’autant plus pour notre santé… Ici, cela fait un

an que l’on n’a pas ramassé les sargasses, la baie est bouchée et

maintenant, quand il pleut, les maisons sont inondées. »

Décomposition accélérée

Ludovic Doloir, directeur de l’environnement à la

Ville du François, explique que cette situation est le résultat

d’une longue période avec des pics d’accumulation. « Nous

avons recensé 14 points d’échouage d’algues en zones urbanisées et

la majorité des sites s’auto-régule grâce au travail naturel de la

mer. Mais Dostaly, Frégate Est 2, Presqu’île et Thalémont sont en

fond de baie donc ce qui entre ne ressort pas. Nous avons déjà

perdu trois mangroves sur le François », détaille-t-il. Le

ramassage est une opération onéreuse et c’est l’Espace Sud qui a

acheté le matériel en régie pour toutes ses communes. L’engin de

ramassage est là, une pelle à long bras, et les techniciens sont

arrivés dès 7 heures…