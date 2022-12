Le GBFC maîtrise les ambitieux Maotous, Le match semblait disproportionné entre les Marie-Galantais du GBFC (Grand Bourg Futsal Club) tenants du titre et les Maotous de Baie-Mahault,…

The content originally appeared on: News Americas Now

Futsal. Championnat Long Horn Futsal

La lutte pour la maîtrise de la balle à été très disputée. • D.D

En clôture de la 6e journée, l’équipe de Grand-Bourg recevait les Maotous de Baie-Mahault, jeudi soir à Fouillole. La logique a été respectée puisque les champions en titre du GBFC ont remporté le match 6-3.

Le match semblait disproportionné entre les

Marie-Galantais du GBFC (Grand Bourg Futsal Club) tenants du titre

et les Maotous de Baie-Mahault, néophytes dans ce championnat. Les

Blancs de Maotous ont jeté toutes leurs forces dans la bataille,

ouvrant le score et tenant longuement la dragée haute aux

insulaires, avant de s’incliner devant l’expérience et la maîtrise

des Marie-Galantais. En effet, côté Baie-Mahault, les Maotous, du

nom d’un arbre spécifique à la commune, et qui signifie aussi

« Tout Baie-Mahault », l’entraîneur