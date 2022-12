La Noël, une tradition à déguster

The content originally appeared on: News Americas Now

Par Yvor J. LAPINARD

Les mets traditionnels de Noël • DR

En Guadeloupe, la tradition de Noël veut que familles et amis se réunissent pour déguster ensemble de délicieux plats traditionnels et partager de bons moments autour de la gastronomie créole. C’est surtout le buffet qui concentre l’attention des plus gourmands. Décryptage !

Les secrets d’un repas de Noël parfait en

Guadeloupe ? En entrée : le jambon de Noël, coupé en dés, en

apéritif ou alors sous forme d’entrée de plat. Il est proposé

durant toute la période de Noël pendant les repas de famille ou

rendez-vous entre amis. Il y a aussi le boudin, noir ou blanc, sans

oublier les accras de morue. En plat : le fameux riz-pois d’Angole

(ou pois consommés avec du lard). Deux façons de le cuisiner : en

mettant directement les « pwa di bwa » dans le riz ou

alors en séparant les deux. Sinon, ce sera de l’igname. Ils sont

accompagnés d’un ragoût de viande de cochon aromatisé aux feuilles

de bois d’Inde. C’est le repas typique en Guadeloupe. En dessert :

c’est la bûche ou, à défaut, des fruits de saison (mandarines et

oranges de préférence). D’autres préfèrent le flanc coco, les

chocolats et autres pâtes de fruits… Les plus superstitieux

conservent les pépins des mandarines et oranges de fin de repas

dans leur porte-monnaie, dans l’espoir que cela apporte la richesse

pour la nouvelle année. Oui, Noël est la fête du porc sous nos

latitudes. Le traditionnel apéritif Le quadrupède se retrouve sous toutes les

coutu

