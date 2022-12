La France veut retrouver des couleurs face à la Pologne

The content originally appeared on: News Americas Now

Football. Coupe du monde 2022 – 8es de finale

Titulaire contre les Aigles de Carthage mercredi, le Martiniquais Raphaël Varane devrait conserver sa place dimanche face

à la Pologne. • AFP

Ce dimanche à 11 heures, l’équipe de France va devoir retrouver son meilleur niveau pour battre la Pologne et se qualifier pour les quarts de finale. En cas de victoire, les protégés de Didier Deschamps retrouveront sur leur route l’Angleterre ou le Sénégal.

Les choses sérieuses commencent. Après la

prestation décevante de l’équipe B des Bleus contre la Tunisie

(défaite 1-0), les champions du monde vont devoir relancer la

machine lors du huitième de finale face à la Pologne, ce dimanche à

11h00 au stade Al-Thumama (Doha). En effet, l’équipe de France

avait parfaitement démarré son Mondial avec des victoires

convaincantes contre l’Australie (4-1) et le Danemark (2-1). La

qualification en poche, Didier Deschamps a fait souffler ses

cadres. Le sélectionneur a opéré ainsi 9 changements face aux

Tunisiens. Sans repères et idées, les coiffeurs ont raté leur match

et ont montré les limites du banc tricolore. Avec Deschamps comme

sélectionneur, les Bleus ont perdu pour la première fois en phase

de groupes, Coupes du monde et Championnats d’Europe confondus.

S’il faut oublier cette rencontre, il ne faudra surtout pas

revivre, contre la Pologne, l’élimination cauchemardesque en h