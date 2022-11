Kuizinyèz Gwadloup an lyannaj épi asosyasyon Sentlisi

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

Nathalie DINANE

[email protected]

Les cuisinieres dans leur habit traditionnel • ND

Les Cuisinières de la Guadeloupe ont répondu dernièrement à l’invitation de l’association Sainte-Lucie Territoires français des Amériques, à l’occasion de leur 32e anniversaire. Un lyannaj qui a commencé il y a 4 ans. Une histoire, une culture et une gastronomie communes !

« Sainte-Lucie Territoires français des

Amériques » est une association très dynamique. Depuis 32 ans

elle a tissé des liens non seulement avec des associations et des

établissements scolaires de Guadeloupe (Grand-Bourg de

Marie-Galante y compris), mais aussi de Martinique et de Guyane.

Pour leur 32e anniversaire, les Sainte-Luciens avaient invité les

Cuisinières de la Guadeloupe à partager leurs us et coutumes mais

aussi afin de sceller le lien qui les unit depuis quelques années.

« C’est ensemble et à travers ce genre de lyannaj que nous

allons nous rapprocher et construire cet État-Caraïbe », a

expliqué Rony Théophile, le président de l’association des C