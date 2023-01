Jaël, amnésique : « Je suis née il y a quinze mois »

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

Par Barbara PELMARD

b.*******@ag******.fr

Jaël, 43 ans, a tout oublié de sa vie d’avant. • @HEYRAMZI

A la suite d’une opération au cerveau, Jaël Leneuve-Baptiste se réveille en n’ayant plus aucun souvenir. Elle livre aujourd’hui un combat pour se reconstruire et réapprendre à vivre.

Un scénario digne d’un film hollywoodien mais la

réalité est toute autre… Le 7 octobre 2021, tout a basculé pour

Jaël Leneuve-Baptiste, 43 ans. D’origine guadeloupéenne et

martiniquaise, la quadragénaire a oublié près de 40 ans de sa vie,

à la suite d’une opération chirurgicale, en région parisienne,

visant à traiter un anévrisme cérébral. « Mon anévrisme

a été découvert de façon fortuite dans le cadre d’un suivi médical

pour une autre pathologie, une maladie neurologique chronique. A ce

que l’on m’a dit, j’ai fortement hésité à faire cette opération qui

n’était pas sans risques. J’avais signé une décharge très

conséquente et très engageante donc c’était une opération qui était

risquée », explique Jaël.

Son premier souvenir remonte à 15 mois

Et pour cause, son premier souvenir, c’était il y

a 15 mois. Des néons de lumières et des bruits inconnus.

« J’étais en salle de réveil et tout de suite, c’est

l’angoisse, la peur et la confusion. Une infirmière vient me

rassurer puis je me rendors. Quatre ou cinq heures plus tard,

pareil je ne comprends pas ce qui est autour de moi, des bruits et

des lumières que je n’arrive pas à reconnaître ni à

resituer ». Après un scanner passé en urgence, le verdict

tombe : elle est atteinte d’une amnésie rétrograde. Une annonce

comme l’effet…