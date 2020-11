Tech­ni­cal di­rec­tor of the Min­istry of Health’s Epi­demi­ol­o­gy Di­vi­sion Dr Av­ery Hinds yes­ter­day again ap­pealed to cit­i­zens to avoid large gath­er­ings, es­pe­cial­ly as the coun­try en­ters in­to the Christ­mas fes­tiv­i­ties, call­ing it “Coro­na Roulette.”