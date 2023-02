Groningen y e prijs halto di desaroyo industrial

The content originally appeared on: News Americas Now

Hulanda cu un debe moral na e provincia den parti Norte di e pais



Di regreso na e ciudad universitario awe victima di negoshi di gas

E campo mas grandi di gas na Europa a bira fuente di destruccion

ORANJESTAD(AAN)- Na añanan sesenta, studiantenan di e teritorionan Hulandes den Caribe, a cuminsa pa dicidi pa Universidad di Groningen pa sigui nan estudionan.

Ta hustamente den e tempo aki, Groningen a haya hopi atencion. Na prome lugar, e yiu menor di Reina Juliana e tempo, Prinses Christina, a dicidi cu e no ta bay studia na Leiden pero na Groningen, cu a cuminsa haya hopi atencion.

E pregunta grandi e tempo tabata si e grupo chikito di Antianonan na Groningen lo por a costumbra cu e provincia den e parti mas Noord y mas friu di Hulanda, cu a resulta un sorpresa y a wordo confirma den e lazonan sumamente estrecho entre studiantenan Caribense y Groningen, e provincia cu tabata depende economicamente di agricultura y cria.

Ta na decada sesenta tambe, cu industrialisacion a culmina na Groningen cu a resulta di tin un rikeza enorme den su suelo.

E campo di gas di Groningen, ta wordo considera di ta e campo mas grandi di gas na Europa y uno di e camponan mas grandi di gas na mundo.

Ningun hende tabata atento pa e peliger grandi cu a haci su entrada na Groningen y caminda “boerderij” casnan enorme di agricultornan grandi Hulandes, a continua cu nan produccion di cuminda pa e poblacion Hulandes.

Produccion di alimento tabata sumamente importante pa e campesinonan di Groningen, cu ta e grupo cu mas mes a tarda pa liberacion durante Segunda Guera Mundial, debi na e hecho cu nan tabata na e parti Noord di Hulanda, cu condicionnan pisa durante temporada friu.

E regimen Nazi a percura pa dolor grandi pa e habitantenan di e provincia, cu a recupera sin realiza cu den futuro un enemigo diferente lo a ataca.

E enemigo nobo tabata industrialisacion, explotacion di e camponan enorme di gas den e subsuelo di Groningen.

Kico e peliger di explotacion di gas ta realmente, e habitantenan di e provincia a realisa, ora nan a cuminsa registra e prome temblornan.

Cu ora saca gas of azeta den subsuelo ta crea un vacuum, un area bashi, no a wordo tene na consideracion y e prome alarmanan cu a wordo bati no a haya atencion te na 2018, ora nada a wordo haci.

Na 2023 Hulanda ta tuma nota di un rapport di 2 Mil pagina cu ta contene relatonan di e encuesta cu a wordo tene pa yega na un conclusion den e desastre cu awe ta realidad.

Con lo paga e debe grandi cu awor tin cu Groningen, cu tabata entrega gas na e pais, mester wordo dicidi.

Awe Groningen ta prueba mundial y historico di loke industrialisacion por produci pa comunidadnan.

E actividadnan di explotacion di gas na Groningen a wordo descontinua y lo tuma lugar solamente si mester enfrenta un situacion cu por bira desastroso pa e pais.

Awor mester dicidi con drecha e perdida grandi di tur cu a wordo perhudica.

Den un tempo cu mundo a cuminsa realisa mas y mas cu no por haci y deshaci cu naturalesa. Groningen atrobe ta haya tur atencion den un mundo cu mester bandona gas y petroleo cu a bira base pa industrialisacion na tanto pais na mundo, pero a crea tambe tanto problema pa naturalesa.

Awe Groningen ta haya atencion special tambe den e parti Caribense di Reino, cerca tur cu a keda cu lazonan special cu e provincia y e ciudad estudiantil cu ta entrega mundo e prueba di e prijs di industrialisacion cu a crea fortunanan grandi pero lo exigi inversionnan enorme pa e daño cu el a haci.

