Gov­ern­ment con­tin­ues to fight against what it says is fur­ther mis­in­for­ma­tion by the Or­gan­i­sa­tion of Amer­i­can States’ (OAS’) gen­er­al sec­re­tari­at con­cern­ing last month’s trag­ic drown­ing of a num­ber of Venezue­lans off Guiria.