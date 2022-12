Football amput? : Spinoza John signe pour aller jouer en Turquie

The content originally appeared on: News Americas Now

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Il est parti, en Turquie le 27 novembre 2022, rejoindre son premier club, l’Alves Kablo Ampute Futbol Spor Kulubu. Motiv? et d?termin? ? croquer ? pleines dents un de ses r?ves les plus convoit?s, c’est un John Spinoza tout ? fait aux anges qui va honorer ce contrat d’un an renouvelable avec cette ?quipe turque.

<>, affirme-t-il.

Faire r?ver et marquer l’histoire. John Spinoza et ses co?quipiers connaissent d?j? le secret. Lors de la 16e ?dition du Mondial des amput?s qui s’est d?roul? en Turquie du 30 septembre au 10 octobre 2022, tandis qu’Ha?ti affrontait son ?ni?me ?pisode de peyi l?k, ses compagnons et lui ont atteint les demi-finales pour entrer ? jamais au panth?on du football ha?tien. Ils sont devenus l’unique s?lection des Grenadiers ? atteindre une phase pareille ? une coupe du monde.

<>, l?che-t-il avec entrain.

Quatre victoires, un match nul et deux d?faites dont l’une en demi-finale et l’autre pour d?crocher la troisi?me place, ces Grenadiers ont fait un parcours remarquable. Un parcours qui a ouvert les portes de l’Alves Kablo Ampute Futbol Spor Kulubu ? l’ailier polyvalent (droit et gauche) de cette s?lection nationale des amput?s. Mais aussi un parcours qui reste au travers de la gorge du co?quipier de Saviola Charles, un des meilleurs buteurs de cette ?quipe ha?tienne pour personnes ? mobilit? r?duite.

<>, confie John Spinoza, ? l’autre bout du fil.

Spinoza John et le foot amput?

Un mardi apr?s-midi, apr?s avoir fini leurs devoirs John et un ami d’enfance vont louer, non loin de leur quartier ? Cit? Soleil, une bicyclette pour s’amuser un peu. En moins d’une minute son destin bascule. L’?cole nationale de la zone s’effondre sur sa jambe gauche. Il avait 11 ans. C’?tait le 12 janvier 2010.

<>, se souvient l’ancien ?l?ve de l’?cole presbyt?rale Dominique Savio.

D?sormais amput? de sa jambe gauche, V?ronique John, la m?re de Spinoza est ? la recherche d’une proth?se pour son 3e enfant. A l’h?pital Albert Schweitzer, situ? ? Deschapelles dans la commune de Verettes dans l’Artibonite, ils font la rencontre de l’ancien pr?sident de l’association de football amput?s (AHFA), Ariel Valembrun. Une carri?re de sportif s’offre ? John Spinoza, n? le 17 octobre 1997.

<>, raconte le natif de la Balance issu d’une fratrie de quatre enfants.

Spinoza John : <>

Spinoza ne vit pas que pour le terrain et le ballon rond. Enfant monoparentale, sa m?re qui regrette et esp?re encore que son fils lui apporte ce dipl?me de fin d’?tudes secondaires qu’il n’a pas pu boucler pour des difficult?s d’argent, est aussi au centre de sa vie.

<>, avance ce footballeur qui veut, dans un futur proche, devenir photographe et ?tre capable de s’exprimer avec aisance dans la langue de Shakespeare. <>, lance-t-il avec joie.

Entretemps, le fan du joueur de football portugais Cristiano Ronaldo concentre toute son attention sur sa nouvelle aventure avec son premier club, l’Alves Kablo Ampute Futbol Spor Kulubu et ses talents de footballeur. A date, le football est pour lui une ascension vers ses r?ves.

<>, conclut-il. Le foot, c’est l’actuelle cl? de son bonheur.