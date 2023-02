éradiquer les plantes invasives pour protéger Pointe Allègre-Nogent

The content originally appeared on: News Americas Now

Par Barbara PELMARD

Cette restauration vise à rétablir les fonctionnalités de cette zone humide. • M. ROBERT

Entrepris par le Parc national, le conseil départemental et la ville de Sainte-Rose, les travaux de restauration du site de Pointe Allègre-Nogent ont débuté lundi. Ils visent à rétablir les fonctionnalités écologiques de cette zone humide.

Le site de Pointe Allègre-Nogent, à Sainte-Rose, a

besoin d’un coup de neuf. Depuis lundi, ce lieu, chargé d’histoire,

est en train d’être restauré en collaboration avec le Parc

national, le conseil départemental et la ville de Sainte-Rose. Et

pour ce faire, une enveloppe de 278 000 euros lui a été accordée

par le plan France relance du ministère de la transition écologique

et solidaire via le projet Opération coup de poing et par l’Office

de l’eau Guadeloupe.

Une enveloppe de 278 000 euros pour

restaurer le site

Cette restauration, à vocation écologique, vise à

rétablir…