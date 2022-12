Corda pone bo mascotanan den un lugar ‘safe’ durante tiramento di clapchi

The content originally appeared on: News Americas Now

ORANJESTAD (AAN): Ya caba por mira riba e rednan social cu tin personanan ta raportando cu nan cacho a huy spanta y nan no por hay’e. Esaki pa motibo cu tin tiramento di clapchi cu a cuminsa den diferente bario.

Corda cu for di diamars a cuminsa cu e benta oficial di clapchi y esaki ta trece cu ne cu e tiramento di clapchi

ta bay aumenta y lo bira pio dia 31 di December.

Pesey mes, abo cu ta doño di un cacho of di un pushi tene cuenta cu nan mester ta den un lugar ‘safe’. Si ta trata di un cacho, wak pa e ta den cura y cu no por core huy spanta. Si ta un pushi wak pa for di awor, tene den cas of busca un refugio den cas p’e. Tin biaha no ta facil ya cu no tin un lugar caminda por pone nan. Pero cuminsa wak kico ta mihor pa nan, compara cu e hecho cu despues mester cuminsa busca nan paradero riba e rednan social.

Mester tene cuenta cu un cacho te hasta por haya ataca di curazon door di bay den un estado di panico. Esaki a keda constata na Colombia ora cu un mascota tur spanta a fayece bao di un cama pa motibo cu tabata tin tiramento di clapchi tumando lugar.

E cachonan ta e bestianan mas afecta: nan ta sconde, nan ta tembla di miedo, ta huy , ta desorienta…

Nan ta scucha ruido tur caminda y nan no ta compronde pakico, ta spanta pasobra e zonido ta hopi fuerte, y nan no sa for di unda ta bin tanto boroto.

Pero e problema no ta solamente cu nan ta pasa mal rato, sino e consecuencianan cu e actitud aki por provoca. Tur aña ta sosode cantidad di casonan di desaparicionnan di mascotanan durante e anochi di fin di aña. E cachonan ta sinti hopi spanta y nan ta huy sin sa cua caminda pa bay, nan desorienta y solamente ta core pa huy di e boroto cu consecuencia cu nan ta perde.

Y pio cos no ta solamente cu nan ta huy, sino cu nan por sufri cu mas facilidad cualkier tipo di accidente, atropeyo, pelea cu otro cachonan… Tur nan sinti ta colapse pa e ruido, cu no ta permiti nan pone atencion na nan entorno ni na e peligernan rond di nan. Ademas, e nervio ta pone nan actua di forma impulsivo, pushando nan na perde y na realiza actonan peligroso.

Recomendacionnan:

– Si bo ta sali cu ne dal un keiro, pone bo cacho bisti un ‘leash’ (faha) pa evita cu e por core huy debi na e zonido inespera di un clapchi.- Cera tur bentana y porta pa haci e zonido menos fuerte posibel.- Prepara un sitio acogedor isola di e ruido cu su cama, cusinchi y co’i hunga pa asina e por sinti ‘safe’ na e momento cu tin ruido.- Bo por pone musica pa disimula un tiki e boroto. Bo por purba distrae bo mascota hungando cu ne cu su co’i hunga preferi.• Si e ta bira hopi nervioso y ta spanta, percura no bira mucho dramatico hunto cu ne pa mustr’e cu nada no ta pasa..• Corda cu pa dun’e algun pildo of remedi, semper ta mihor consulta prome cu un veterinario. E lo bisa bo kico y con pa dun’e e remedi corectamente segun caracter, peso, y custumber di cada animal.

