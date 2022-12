Conférence-débat sur l’endométriose : « une femme sur 10 concernée »

The content originally appeared on: News Americas Now

Baie-Mahault

Au micro, la présidente Elodie Nestor – juste à côté Cécile Ros,masseur kinésithérapeute. • G.M.

Cette maladie gynécologique chronique de la femme en âge de procréer est devenue une préoccupation ces dernières. Une prise en compte qui suscite la tenue d’événements autour de ce sujet de santé publique comme cette conférence-débat initié par la Ville la semaine dernière.

La Ville a organisé une conférence ayant pour

thème « l’endométriose » au centre culturel de la

Retraite. Cette maladie dite chronique et inflammatoire concerne

une femme sur 10 en âge de procréer, et cela peut aller de

l’adolescence jusqu’à la ménopause, même parfois après, les femmes

peuvent sentir des symptômes qui peuvent leur pourrir la vie. C’est

une pathologie qui a été longtemps ignorée, mal connue, et qui

devient aujourd’hui un vrai problème de santé publique. Elle

provoque des douleurs atroces abdominales, souvent au moment des

règles, voire invalidantes et qui entraine des conséquences non

seulement sur le plan gynécologique, sur le mental, sur la vie

familiale ou encore sur le plan professionnel.

Lors de cette conférence-débat, une équipe de

santé était présente, composée de masseuse kinésithérapeute,

d’éducatrice sportive, d’une spé