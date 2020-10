Po­ten­tial buy­ers of some brands of new ve­hi­cles will be spared a 30 to 40 per cent price in­crease up to De­cem­ber 31, 2020, af­ter Fi­nance Min­is­ter Colm Im­bert yes­ter­day grant­ed a grace pe­ri­od on the new tax­es and im­port du­ty on pri­vate mo­tor­cars – es­sen­tial­ly giv­ing an ear­ly Christ­mas gift of a break from the new tax­es un­til year’s end.