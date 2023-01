Brochiolite en Guadeloupe: les contaminations en hausse

The content originally appeared on: News Americas Now

Le dernier point de situation sur la bronchiolite a été transmis par Santé Publique France dans un communiqué. Les contaminations sont en hausse.

La tendance est à la baisse depuis plusieurs semaines consécutives en ville comme à l’hôpital sans que les valeurs des indicateurs de surveillance restent supérieurs à leur niveau de base pré-épidémique ;

Voici les dernières données émanant des autorités pour la semaine du 2 au 8 janvier.

Les chiffres

Du 2 au 8 janvier, 65 cas positifs en Guadeloupe contre 45 la semaine précédente.Le taux de positivité est de 24% contre 30% la semaine dernière.

En Guadeloupe, le nombre de consultations hebdomadaires pour bronchiolite est en diminution avec une baisse de plus de la moitié des consultations estimées sur l’archipel entre le pic observé fin novembre avec et le début d’année 2023 (145 consultations contre 65 consultations – 57%). L’épidémie saisonnière amorcée en octobre 2022 apparait plus précoce et d’une ampleur supérieure aux années passées (saison 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022) mais reste comparable à celle de la même période lors de la saison de 2018-2019

L’hospitalisation

Les derniers chiffres le 8 janvier font état de:

– 5 hospitalisés en médecine conventionnelle contre 5 la semaine dernière.

– 18 patients aux urgences contre 24 la semaine dernière:

La tendance est également à la baisse depuis plusieurs semaines consécutives concernant les passages aux urgences (CHU, Clinique des Eaux Claires et CH Basse-Terre) pour bronchiolite du nourrisson. Le nombre de passages était de 18 passages la semaine dernière

L’épidémie de bronchiolite 2022-2023 en Guadeloupe apparait plus précoce et d’ampleur supérieure aux trois saisons précédentes; néanmoins, les valeurs observées actuellement sont du même ordre de grandeur que celles enregistrées lors de la saison 2018-2019 mais avec six semaines de décalage.