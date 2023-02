Axelle Saint-Cirel remporte le concours

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

musique. grand prix des voix des outre-mer – 5e édition

Les Vois des Outre-mer • AJ

Samedi soir, la chanteuse lyrique a remporté le grand prix du concours les Voix des Outre-mer à l’Opéra Bastille, à Paris. Pour cette cinquième édition, elle interprétait « Vois sous l’archet frémissant », un air d’opéra-comique des contes d’Hoffmann.

La soprano guadeloupéenne Axelle Saint-Cirel, 27

ans, étudiante en Master 1, au conservatoire national de musique et

danse de Paris, avait reçu le prix d’encouragement, en 2021, de ce

même concours. « Mon passage au concours, il y a deux ans,

m’avait beaucoup appris. Depuis, j’ai acquis de l’expérience,

ainsi, samedi, j’ai pu donné le maximum. Je serai ravie de revenir

en Guadeloupe, cet été, avec ce grand prix. » Le public a

pu apprécier la voix ferme et sûre et une maîtrise dans le chant

ainsi qu’une belle liberté de mouvement de la soprano. Sa

prestation, c’est certain, fut convaincante. La jeune femme a mis

tout son talent, son cœur et son expérience pour interpréter

« Vois sous l’archet frémissant », des contes

d’Hoffmann d’Offenbach.

Dans sa préparation,…