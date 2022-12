Après un mois, Yves Philippo est toujours introuvable…

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Benoît de la Salle

[email protected]

Yves Philippo, 69 ans, a disparu depuis le 3 novembre dernier. • DR

Aujourd’hui cela fait 30 jours que les proches d’Yves Philippo, surnommé « Ti Popo », sont sans nouvelles de ce dernier. La police poursuit son enquête et la famille continue ses recherches de son côté. Pour sa sœur et sa nièce, le pire est de ne rien savoir du tout.

Rose-Aimée, la sœur, et Sylviane, la nièce, sont

deux femmes optimistes mais surtout réalistes. Cela fait un mois,

jour pour jour, qu’Yves Philippo, 69 ans, a disparu au quartier

Trénelle à Fort-de-France. C’était un jeudi 3 novembre… Sa nièce

s’en souvient et nous raconte ce dernier jour avec émotion.

« Je l’ai aperçu de ma fenêtre, il était environ 6h30 du

matin, il retraversait le terrain de la Cour Fruit à pain »,

se souvient-elle. « Ti Popo » est décrit comme un homme

très matinal et sportif. « Il marche dans les rues tous les

matins à partir de 4 heures et va ensuite se baigner à la

Française, remonte vers 6 heures et fait quelques tours de terrain

de foot avant de rentrer chez lui ».

Le jour de sa disparition, entre midi et 13

heures, une de ses sœurs l’a vu car il était venu prendre une

gamelle de repas et un jus.